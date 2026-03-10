Caso famiglia del bosco Mantovano | I bambini oggi mostrano gesti autolesionisti

Il sottosegretario Alfredo Mantovano ha commentato la vicenda dei bambini di Palmoli, notando che alcuni di loro mostrano comportamenti autolesionisti. La discussione si concentra sulle recenti decisioni prese e sull’atteggiamento dei minori coinvolti. La polemica si accende intorno alle modalità di intervento e alle conclusioni raggiunte nel caso. Mantovano ha espresso preoccupazione riguardo ai gesti autolesionisti dei bambini coinvolti.

Roma - Nuove polemiche sulla vicenda dei "bimbi del bosco" di Palmoli: il sottosegretario Alfredo Mantovano parla di autolesionismo e mette in discussione l'esito delle decisioni adottate. Il caso della cosiddetta "famiglia del bosco" torna al centro del dibattito politico e istituzionale. A intervenire sulla vicenda è stato il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, che ha espresso forti perplessità sulla gestione della situazione riguardante i bambini originari di Palmoli, in provincia di Chieti. Durante un intervento nella trasmissione radiofonica "Ping Pong" su Rai Radio1, Mantovano ha sottolineato come il principio guida nella tutela dei minori debba essere quello di favorire, quando possibile, la permanenza dei figli all'interno del nucleo familiare.