Caso Epstein perquisizioni nel ranch del miliardario | si cercano corpi di due ragazze uccise strangolate
Gli investigatori statunitensi hanno effettuato una perquisizione nello Zorro Ranch, in Nuovo Messico, un tempo di proprietà di Jeffrey Epstein. Durante le operazioni sono stati cercati corpi di due ragazze uccise e strangolate, in seguito alla pubblicazione di documenti che segnalano possibili crimini legati alla proprietà. La perquisizione è ancora in corso.
Gli investigatori statunitensi hanno avviato una perquisizione dello Zorro Ranch, in Nuovo Messico, un tempo di proprietà di Jeffrey Epstein, dopo la pubblicazione di documenti che segnalerebbero possibili crimini, tra cui la sepoltura di due ragazze uccise. 🔗 Leggi su Fanpage.it
