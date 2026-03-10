Caso Epstein perquisizioni nel ranch del miliardario | si cercano corpi di due ragazze uccise strangolate

Gli investigatori statunitensi hanno effettuato una perquisizione nello Zorro Ranch, in Nuovo Messico, un tempo di proprietà di Jeffrey Epstein. Durante le operazioni sono stati cercati corpi di due ragazze uccise e strangolate, in seguito alla pubblicazione di documenti che segnalano possibili crimini legati alla proprietà. La perquisizione è ancora in corso.