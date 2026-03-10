Il 10 marzo 2026 si svolge un procedimento giudiziario in cui un ex assistente di Andrea sarà chiamato a testimoniare. La sua deposizione potrebbe cambiare le sorti dell’indagine, che vede coinvolto il nome di Andrea in relazione al caso Epstein. La presenza di questa persona in aula rappresenta un momento cruciale per l’esito delle indagini in corso.

Il 10 marzo 2026, l’attenzione pubblica si concentra sul destino di Andrea, il cui nome è ora legato indissolubilmente al caso Epstein. La pressione aumenta in vista della testimonianza della sua ex assistente, un evento che promette di sconvolgere le dinamiche attuali. Parallelamente, emerge la volontà del governo di rendere pubblici i cosiddetti Mandelson files, documenti che rivelano scambi tra l’esecutivo e un diplomatico collegato al finanziere pedofilo. La situazione appare tesa per l’erede reale, mentre nuovi elementi fotografici stanno emergendo dalla rete, aggiungendo complessità al quadro giuridico. L’ascolto delle deposizioni rimane riservato agli abbonati premium, segnando una divisione nell’accesso alle informazioni sensibili. 🔗 Leggi su Ameve.eu

