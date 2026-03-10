Caso Bartolozzi l' affondo choc di Gad Lerner e quell' ambigua insinuazione

Le dichiarazioni del capo di Gabinetto del ministro della Giustizia, Carlo Nordio, hanno scatenato una forte polemica sui media e nel mondo politico, puntando i riflettori su Giusi Bartolozzi. La discussione ruota intorno alle accuse e alle insinuazioni sollevate, che stanno alimentando un acceso dibattito pubblico. La vicenda ha provocato reazioni e commenti da più parti, creando un clima di tensione.

Le parole pronunciate dal capo di Gabinetto del ministro della Giustizia Carlo Nordio stanno generando una vera e propria shitstorm mediatica e politica contro Giusi Bartolozzi. Quest’ultima, infatti, intervenendo sabato su una televisione siciliana (TeleColor) in riferimento alla riforma della giustizia ha detto che “Finché la giustizia non ti marchia tu non lo capisci. Faccio appello a tutti i cittadini che hanno sofferto sulla propria pelle: Votate sì e ci togliamo di mezzo la magistratura che sono plotoni di esecuzione”. E lo stesso ministro Nordio ha spiegato che Bartolozzi “ha già chiarito il suo punto di vista che non si riferiva assolutamente a tutta la magistratura, ma soltanto a quella piccola parte minoritaria, che ha definito politicizzata. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

