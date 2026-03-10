Caso Bartolozzi il ministro Nordio a Torino | Non deve dimettersi

Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, è intervenuto a Torino il 10 marzo durante un evento di Fratelli d’Italia, in cui ha risposto alle domande dei giornalisti riguardo alla dottoressa Bartolozzi. Nordio ha affermato che la dottoressa ha chiarito il suo punto di vista e ha dichiarato che non deve dimettersi. La discussione si è concentrata sulle vicende della dottoressa in relazione al referendum.

"La dottoressa Bartolozzi ha chiarito il suo punto di vista" così dichiara, martedì 10 marzo, il ministro della Giustizia Carlo Nordio, in risposta alle domande poste dai giornalisti a Torino, nell'ambito dell'evento organizzato da Fratelli d'Italia a sostegno del "Sì", in vista del referendum sulla giustizia, all'Nh Centro di corso Vittorio Emanuele II. Un punto di vista che non riguardava la totalità della magistratura ma solamente "quella piccola parte minoritaria, che ha definito politicizzata". Entra così nel merito della polemica sollevatasi sabato scorso dopo le parole espresse dalla capo di gabinetto del suo ministero, Giusi Bartolozzi, nel corso di una trasmissione televisiva sull'emittente Telecolor.