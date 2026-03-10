La Polizia Provinciale di Caserta, guidata dal comandante Biagio Chiariello, ha sequestrato una discarica abusiva di circa 300 metri quadrati in via Rossetti, nella frazione Piedimonte di Casolla, nel territorio del Comune di Caserta. L’intervento è stato effettuato per mettere sotto controllo l’area, che era stata utilizzata come discarica non autorizzata. La scoperta si è verificata durante un controllo sul territorio.

La Polizia Provinciale di Caserta, agli ordini del comandante Biagio Chiariello, ha scoperto e sottoposto a sequestro una discarica abusiva di circa 300 metri quadrati in via Rossetti, nella frazione Piedimonte di Casolla, nel territorio del Comune di Caserta. I rifiuti erano accumulati all’interno della cosiddetta “Cava Cocozza”, una cava dismessa di proprietà comunale. Gli accertamenti hanno evidenziato che, nei mesi scorsi, ignoti avevano divelto e danneggiato la barriera di recinzione posta a delimitazione dell’area della cava, rendendo così possibile l’accesso al sito e l’abbandono incontrollato di rifiuti. Nel corso dell’intervento sono stati rinvenuti numerosi materiali di diversa natura, tra cui materassi, plastiche, arredi in legno, scarti edili, guaine bituminose, pneumatici e scarti tessili. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Caserta, sequestrata discarica abusiva presso la Cava Cocozza: intervento della Polizia Provinciale

Articoli correlati

Caserta, sequestrata discarica abusiva presso la Cava CocozzaTempo di lettura: 2 minuti La Polizia Provinciale di Caserta, agli ordini del comandante Biagio Chiariello, ha scoperto e sottoposto a sequestro una...

Operazione della Polizia Municipale, sequestrata una discarica abusiva di 4mila metri quadriBlitz contro l’inquinamento ambientale, la Polizia Municipale sequestra una discarica abusiva.

Approfondimenti e contenuti su Cava Cocozza

Argomenti discussi: VIDEO | Soldi delle truffe online nelle casse del clan dei Casalesi.

Caserta, discarica abusiva sequestrata nella cava CocozzaCaserta – Materassi, pneumatici, scarti edili e arredi abbandonati tra le pareti di una cava dismessa. È lo scenario scoperto dagli agenti della polizia ... pupia.tv

CASERTA - Sequestrata discarica abusiva presso la Cava Cocozza a Piedimonte di Casolla10:35:24 La Polizia Provinciale di Caserta, agli ordini del comandante Biagio Chiariello, ha scoperto e sottoposto a sequestro una discarica abusiva di circa 300 metri quadrati in via Rossetti, nella ... casertafocus.net