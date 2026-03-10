Case popolari tra spazi inaccessibili e ascensori rotti Sunia e Cgil | Oltre cento persone non riescono a entrare in bagno

A Ravenna, oltre cento persone incontrano difficoltà ad accedere ai servizi igienici delle case popolari, mentre gli ascensori spesso sono fuori uso. Sunia e Cgil hanno condotto un’indagine sulla situazione dell’edilizia residenziale pubblica, evidenziando spazi inaccessibili e problemi di manutenzione che coinvolgono le strutture di edilizia sociale nella città. La situazione descritta riguarda un segmento della popolazione che vive in alloggi pubblici.

Il sondaggio svolto da Sunia e Cgil, su 469 inquilini di immobili di edilizia sociale pubblica, racconta di manutenzioni tardive, o totalmente assenti e spazi con muffe e infiltrazioni “Ravenna è uno dei territori più cementificati della regione – ha commentato Alberto Mazzoni, presidente del Sunia – quindi sappiamo bene che dobbiamo ragionare sull'esistente. Ma le strutture oggi presenti, risalenti agli anni Sessanta e Settanta, se non prima, richiedono interventi anche costosi quando invece servirebbe intervenire con una razionalizzazione dei costi della manutenzione vista anche l'assoluta insufficienza delle risorse”. Ma le manutenzioni non sono certo l'unico problema. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Articoli correlati

Maltempo, case popolari dannegiate: il Sunia sollecita Iacp e ComuneNelle scorse settimane il Sindacato degli inquilini aveva chiesto al Comune e all’Iacp di effettuare con urgenza sopralluoghi tecnici per verificare...

Un inverno migliore per oltre 200 famiglie: ristrutturate case popolari per 3,2 milioniRistrutturazione ed efficiantamento energetico per nove edifici della Caccia Burlo, interamente sostenuti dalla Fondazione CRTrieste Ristrutturati...

Una raccolta di contenuti su Case popolari

Temi più discussi: Alloggi popolari negli spazi dell’ex magazzino; Begato, apre bando per primi 20 alloggi; Case popolari in Umbria, Scoccia: La sinistra cambia le regole: rischiano di pagare i quartieri; Riqualificazione della Certosa: lavori in corso al più grande complesso immobiliare di case popolari della città.

Case popolari in Umbria, Scoccia: «La sinistra cambia le regole: rischiano di pagare i quartieri»PERUGIA - «La modifica della legge regionale sull’accesso alle case popolari voluta dalla sinistra è una scelta politica ... msn.com

Ben vengano le case popolari tra gli hotelNiente case popolari in zona turistica. E’ questa la logica che Cgil, Cisl e Uil rifiutano in modo categorico. Il tema è stato sollevato dalla lista civica di maggioranza, Riccione col cuore. Un passo ... ilrestodelcarlino.it

Anno 1972 A sinistra Mercato di ponte Mammolo A destra case popolari Tiburtino III - facebook.com facebook