Casalini Calma ’glaciale’ e due record

Luca Casalini, atleta di Porto Santo Stefano, ha stabilito un secondo record mondiale in due giorni nella disciplina dell’apnea dinamica. Con questa impresa, ha completato un altro degli obiettivi che si era prefissato in questa specialità. La sua prestazione si è distinta per calma e precisione, confermando la sua abilità in questa disciplina.

E due. Secondo record mondiale in due giorni per l’atleta di Porto Santo Stefano Luca Casalini (nella foto), che ha portato a termine un altro obiettivo dei tre previsti nelle specialità dell’apnea dinamica. Questa volta il record riguarda l’utilizzo della monopinna, rimanendo sotto il ghiaccio del lago di Anterselva, in Alto Adige, percorrendo 106 metri senza muta di protezione. Stessa distanza che aveva percorso con l’utilizzo delle due pinne. Il tutto con una concentrazione e una tranquillità incredibili, segnando quindi due record mondiali nel giro di due giorni. Il 43enne Casalini, che in passato si è cimentato anche nel mondo del... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Casalini. Calma ’glaciale’ e due record Articoli correlati Luca Casalini: 3 record nel ghiaccio dell’Alto AdigeLuca Casalini, apneista originario del Monte Argentario, si prepara a sfidare i limiti umani tra il 6 e l’8 marzo 2026. Apnea, record per Casalini: 106 metri sotto il ghiaccio nel Lago di Anterselva – Le fotoDoppia impresa di Luca Casalini che, nel Lago di Anterselva, in Alto Adige, ha stabilito due record mondiali Cmas (Confederazione Mondiale Attività...