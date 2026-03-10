A Navacchio, vicino a Pisa, è stata aperta una casa dedicata a madri con figli in difficoltà. Attualmente, ospita cinque madri con i loro bambini, offrendo loro un ambiente protetto e servizi per favorire l’autonomia. La struttura si propone di sostenere le donne nel percorso di recupero e di indipendenza, garantendo loro un luogo di accoglienza e supporto.

di Antonia Casini Una casa che accoglie madri e figli in difficoltà a pochi passi da Pisa (Navacchio). Un progetto gestito dall’ACISJF, il comitato di Pisa è stato fondato nel 1904, con il sostegno di ordini religiosi. Ieri questa realtà della casa famiglia, che è operativa dal settembre 2014, è stata raccontata dalla presidente, Alexia Redini, agli studenti del liceo dell’istituto arcivescovile Santa Caterina di Pisa ai quali è stato presentato anche il libro "Maria che scende dal treno" di Anna Mirella Taranto. Presenti Francesca Pacini, presidente del cda della scuola, Roberta Cesaretti, preside dell’istituto, e Laura Santelli, docente di religione (nella foto). 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Casa della giovane a Navacchio: "Ospiti cinque madri con figli. Tutela e percorsi di autonomia"

