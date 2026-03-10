Carta docente e fondi alle scuole | regole ancora da chiarire

La Carta docente è stata riattivata il 9 marzo dopo mesi di attesa, portando con sé alcune modifiche che devono ancora essere chiarite. Le scuole e gli insegnanti stanno iniziando a ricevere i fondi previsti, ma le regole precise su come utilizzarli sono ancora da definire. La ripresa delle assegnazioni ha suscitato attenzione tra gli addetti ai lavori.

La Carta docente è stata finalmente riattivata il 9 marzo dopo mesi di attesa, ma con importanti novità. L'importo del bonus scende a 383 euro, mentre una parte delle risorse sarà destinata direttamente alle scuole. Proprio su questo punto, però, restano diversi interrogativi. Dirigenti scolastici e personale amministrativo non hanno ancora ricevuto indicazioni operative precise dal Ministero. E anche l'Associazione Nazionale Presidi chiede chiarimenti su come verranno distribuiti i nuovi fondi. Dal 9 marzo i docenti possono accedere alla piattaforma della Carta docente e utilizzare il bonus per la formazione e l'aggiornamento professionale. La principale novità riguarda l'importo: non più 500 euro come negli anni precedenti, ma 383 euro per ciascun insegnante.