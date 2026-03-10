Carta di credito e Istituzione scolastica scarica | regolamento determina delibera Consiglio istituto appendice operativa e checklist

In arrivo giorno 13 di marzo Un intervento sulla nostra rivista “Gestire la scuola” sull’utilizzo della Carta di Credito nelle Istituzioni Scolastiche. Potrai scaricare anche una serie di documenti utili per la gestione. La guida con gli allegati sarà disponibile in questo link. Riservato agli abbonati alla rivista “Gestire la scuola” – Non sei abbonato?. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Programma annuale 2026: delibera di approvazione del Consiglio d'Istituto entro il 15 febbraio

