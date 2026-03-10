Caro prezzi Ance chiede intervento antispeculazione

L'Associazione Nazionale Costruttori edili ha chiesto un intervento contro la speculazione sui materiali di costruzione, che sono stati colpiti dal caro prezzi. La richiesta arriva dopo che, la settimana scorsa, si sono verificati aumenti significativi nelle tariffe di diversi materiali. La situazione interessa direttamente il settore edile, con attenzione particolare ai costi di approvvigionamento.

Anche i materiali di costruzione interessati dal caro prezzi. « Già la scorsa settimana, dopo poche ore dall'inizio del conflitto nel Golfo, abbiamo ricevuto le prime segnalazioni da parte delle nostre imprese di rincari dei materiali da costruzione, non solo derivati petrolchimici come il bitume, ma anche altri come l'acciaio. E comunque tutto quello che deve essere trasportato ». Così la presidente Ance, Federica Brancaccio in merito alle centinaia di segnalazioni da parte delle imprese di rincari ingiustificati sui materiali da costruzione. Ance esprime apprezzamento in merito all'attenzione del Governo impegnato ad arginare gli effetti speculativi che le tensioni geopolitiche stanno creando sui prezzi.