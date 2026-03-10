caro bollette i dati 2025 record regionale per il gas

Le bollette del gas nel 2025 hanno raggiunto un record regionale a Pistoia, segnando una crescita significativa rispetto agli anni precedenti. Le recenti variazioni nei prezzi si riflettono su utenze e famiglie, mentre le tensioni in Medio Oriente, con il rischio di una guerra di portata globale, continuano a influenzare i mercati energetici. La situazione attuale lascia prevedere ulteriori aumenti nei costi del gas nei prossimi mesi.

PISTOIA La stangata perfetta è servita e, visto ciò che sta succedendo in Medio Oriente col rischio di una guerra oramai di caratura mondiale che mette al centro gli approvvigionamenti di petrolio e gas, potremmo essere solo all’inizio. Secondo i dati analizzati dal portale Facile.it che confronta decine di migliaia di preventivi fatti dalle varie aziende di vendita, nella provincia di Pistoia nel 2025 le famiglie con un contratto di fornitura nel mercato libero a tariffa indicizzata hanno speso, in media, 727 euro per la bolletta della luce e 1.385 euro per quella del gas: cifra, quest’ultima, che vale il poco edificante primato di territorio regionale con la spesa media più alta nel corso dell’anno appena concluso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

