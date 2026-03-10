I Toponi hanno partecipato alla cena sociale del Cento Carnevale d’Europa, evento conclusosi di recente, con 180 persone presenti. Nonostante abbiano ottenuto il quarto posto, hanno deciso di festeggiare comunque con entusiasmo. Nel frattempo, i lavori in centro proseguono con l’obiettivo di realizzare un nuovo piano per il cantiere.

Si sono dovuti accontentare del 4° posto ma i Toponi hanno voluto festeggiare alla grande l’edizione appena conclusa del Cento Carnevale d’Europa con una bella cena sociale alla quale hanno partecipato 180 persone dando prova di sportività e voglia di riscattarsi. Occasione anche per iniziare a parlare della prossima edizione, soprattutto davanti all’incognita di un futuro cantiere per il recupero post sisma dello storico comune. La domanda che ci si pone non riguarda solo la chiusura di una porzione di centro ma anche le sorti del Carnevale. "Ci stiamo lavorando – ha risposto il sindaco Edoardo Accorsi – Ogni passaggio che faremo sul carnevale sarà condiviso con le parti e cioè Fondazione Teatro, Manservisi Eventi e associazioni carnevalesche. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Carnevale, tra festa e progetti futuri: "Il cantiere in centro? Lavoriamo a un piano"

