Carnevale si presenta | Scuole strade ex Rossi Sud e via Appia L' acqua? Ne parliamo dopo il 16 marzo

Il carnevale si presenta con eventi in diverse zone della città, tra cui le scuole, le strade principali, l’ex Rossi Sud e via Appia. Le istituzioni coinvolte sono la Provincia e i Comuni, che collaborano per valorizzare la via Appia come attrazione turistica. Per quanto riguarda l’acqua, si prevede di parlarne dopo il 16 marzo, mentre sulla gestione dell’ex Rossi Sud si discuterà collettivamente per decidere il futuro.

Le scuole e le strade, “classiche” competenze di questi enti, ma anche “una Provincia vicina ai Comuni” e sviluppo della via Appia come volano turistico; e anche l’ex Rossi Sud, su cui decidere “tutti insieme”, cosa farne, “valorizzarla e abbattere i costi di gestione o anche, eventualmente, alienarla”; per il servizio idrico, invece, “ne parleremo dopo il 16 marzo. Ma, certo, se da sindaco avevo delle posizioni, da presidente della Provincia dovrò essere neutrale e fare gli interessi dell’intera comunità”. Federico Carnevale, sindaco FI di Monte San Biagio e candidato di un centrodestra riunito alla presidenza della Provincia di Latina nelle prossime elezioni del 15 marzo, presenta così le sue linee programmatiche. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Articoli correlati

Bentornati al Sud si farà: Bisio e Siani tornano a Castellabate dopo 16 anniIl Sud torna protagonista sul grande schermo con una notizia che farà piacere a chi ama la commedia all’italiana: Bentornati al Sud è ufficialmente...

Studenti si sentono male dopo aver bevuto l'acqua a scuole: tutte negative le analisiSono arrivati dal laboratorio Arpav gli esiti definitivi delle analisi dei parametri chimici e microbiologici sui campioni di acqua prelevati dal...