Nel mese di aprile 2026, l’Arcidiocesi di Fermo ha organizzato un incontro con rappresentanti del Kenya, segnando un momento di collaborazione tra le due realtà. L’evento ha coinvolto membri delle comunità locali e africane, con l’obiettivo di rafforzare i legami e condividere esperienze. La Caritas di Fermo ha promosso questa iniziativa come parte di un percorso di solidarietà internazionale.

Il cammino verso la Pasqua 2026 si tinge di fraternità universale, trasformando l’Arcidiocesi di Fermo in un ponte tra le fragilità locali e le sfide globali. La Caritas Diocesana e l’Ufficio Missionario hanno individuato quattro progetti di condivisione che abbracciano sia il territorio marchigiano sia i Paesi in via di sviluppo. Un progetto specifico mira a sostenere e rafforzare il gemellaggio con la Caritas Kenya, un’iniziativa sinergica di tutte le Diocesi delle Marche avviata due anni fa. Il legame tra i due territori diventerà concreto nel prossimo mese di aprile, quando il direttore di Caritas Kenya e una equipe visiteranno le diocesi marchigiane per uno scambio di buone prassi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caritas Fermo: aprile 2026, incontro storico con il Kenya

Articoli correlati

Sala gremita per l'incontro con la Caritas di Gerusalemme e GazaAlla Casa dell'economia di Lecco la preziosa testimonianza del segretario generale Anton Asfar e dell'operatrice Fatena Mohanna La sala gremita, con...

Il racconto della Napoli “Greco-Romana”: incontro con lo storico Roberto CinquegranaIl “Co-Bedding” nei neonati prematuri: Il caso delle gemelle Brielle e Kyrie Jackson come catalizzatore scientifico.

Tutti gli aggiornamenti su Caritas Fermo

Quaresima di Carità 2026: l’Arcidiocesi di Fermo si apre al mondoQuaresima di Carità 2026: l’Arcidiocesi di Fermo si apre al mondo. La Caritas Diocesana e l’Ufficio Missionario Diocesano, in linea con il percorso quaresimale, hanno individuato per quest’anno ... cronachefermane.it

Servizio civile universale: Caritas Andria, 2 progetti a favore di adulti, anziani, minori e giovani in condizione di disagioDue progetti di Servizio civile universale della Caritas diocesana di Andria sono stati approvati, finanziati e presenti nel bando per il 2026. I progetti sono Generare la speranza-Caritas Andria (A ... agensir.it