Carenze e limiti tra i nerazzurri Anche i numeri confermano

I numeri e le statistiche mostrano che il Pisa si trova nelle ultime posizioni della classifica di Serie A, confermando le difficoltà emerse anche nel rendimento in campo. La squadra si colloca nella parte più bassa della graduatoria, evidenziando limiti e carenze nel gioco e nei risultati. Questi dati rappresentano un quadro chiaro delle prestazioni recenti del club.

I numeri e le statistiche continuano a delinearci un quadro generale nel quale il Pisa si colloca esattamente nella medesima posizione occupata nella classifica di Serie A: nell’ultimo vagone del treno. I nerazzurri in molti aspetti stanno evidenziando carenze e limiti che confermano l’ultimo posto in graduatoria: a cominciare dalle reti subite, 48, dietro soltanto a Hellas Verona e Torino, a braccetto in fondo alla lista con 49 gol al passivo. Anche nella somma dei tiri in porta subiti vediamo che il Pisa si piazza parecchio indietro: tra le compagini invischiate nei bassifondi, soltanto la Cremonese con 151 conclusioni subite in 28 gare riesce a fare peggio dei 125 tiri incassati dallo Sporting Club. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Carenze e limiti tra i nerazzurri. Anche i numeri confermano Articoli correlati Sequestrato locale notturno: 300 persone in più rispetto ai limiti e carenze sulla sicurezzaTrecento persone oltre la capienza massima consentita e gravi carenze sul fronte della sicurezza: per questo i carabinieri del comando provinciale di... Avvolgenti e confortevoli, i maglioni oversize si confermano anche quest’inverno tra i capi più versatili del guardaroba.Avvolgenti e confortevoli, i maglioni oversize si confermano anche quest’inverno tra i capi più versatili del guardaroba. Una selezione di notizie su Carenze e limiti tra i nerazzurri Anche... Temi più discussi: Vignali (FI): Riportare le liste d’attesa nei limiti previsti dalla legge; Il Comune deve verificare i rapporti tra vicini prima di accettare una SCIA?; Ospedali sotto assedio e sistemi sanitari al collasso: l’impatto dei conflitti in medio oriente sulla salute delle popolazioni; Cause di esclusione e soccorso istruttorio: quando l’omessa allegazione non giustifica l’espulsione. Prezzi, carenze e normative spingono turismo dei farmaci: acquisto in un altro PaeseCarenze di medicinali, differenze di prezzo e regole di accesso diverse tra Paesi europei spingono alcuni pazienti a procurarsi i farmaci all’estero. Un fenomeno definito turismo dei farmaci, segnal ... farmacista33.it Farmaci in Europa sempre più introvabili: carenze diffuse e pazienti a rischioIl nuovo report del Pgeu fotografa una crisi strutturale: il 96% dei Paesi europei segnala carenze di medicinali nelle farmacie territoriali. In sette casi su dieci, la situazione rimane su livelli el ... corriere.it Trasporti in ambulanza nel caos all’ASP di Ragusa. NurSind denuncia carenze e possibili rischi nel sistema dei trasporti sanitari. Cosa sta succedendo davvero Leggi l’articolo #Ragusa #Sanità #NurSind #Infermieristica - facebook.com facebook Usl Umbria 1: mancano 116 medici di famiglia. La mappa delle carenze nei distretti x.com