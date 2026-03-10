Carcere Terni Sappe | Tra devastazione e speranza Bene il nuovo direttore ma serve subito personale e risposte dal Dap

Una delegazione del Sappe, il sindacato della polizia penitenziaria, questa mattina ha visitato la casa circondariale di Terni per ispezionare le aree danneggiate durante la rivolta del 22 febbraio scorso. Il nuovo direttore è stato valutato positivamente, ma si richiedono immediatamente assunzioni di personale e risposte dal Dap. L'ispezione si è concentrata sulla situazione delle strutture e delle infrastrutture.

Il Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria incontra il nuovo direttore Pappalardo: "Persona attenta e sensibile, pronti a collaborare per riportare Terni alla normalità" Una delegazione del Sappe (Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria) ha fatto ingresso questa mattina presso la casa circondariale di Terni per un sopralluogo nelle aree devastate durante la rivolta del 22 febbraio scorso. La visita, voluta per testimoniare vicinanza agli agenti in servizio, è stata condotta dal segretario generale Donato Capece, dal segretario generale aggiunto Giovanni Battista De Blasis, dal segretario regionale per l'Umbria Fabrizio Bonino e dal segretario Provinciale di Terni Romina Raggi.