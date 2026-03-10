I prezzi dei carburanti sono aumentati nuovamente, influenzando i costi quotidiani e i prezzi dei trasporti. Secondo Confartigianato, Taranto sostiene il peso di questa situazione senza trarne vantaggi o benefici dall’energia stessa. La notizia mette in evidenza come i rincari continuino a incidere sulle spese di cittadini e imprese, senza che si vedano miglioramenti nel sistema energetico locale.

Tarantini Time Quotidiano La nuova impennata dei prezzi dei carburanti riaccende il dibattito sulle fragilità del sistema energetico e sugli effetti che i rincari producono sull’economia reale. A Taranto, però, il tema assume una dimensione ancora più ampia e chiama in causa il rapporto tra territori che ospitano grandi infrastrutture energetiche e i benefici economici che da queste dovrebbero derivare. A sollevare la questione è Confartigianato Taranto attraverso il segretario generale Fabio Paolillo. “Il punto – spiega Paolillo – non è soltanto l’aumento dei carburanti che sta colpendo imprese e cittadini. Il vero tema è il paradosso che... 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

Tarantinitime.it - Carburanti in aumento, Confartigianato: "Taranto paga il prezzo dell'energia senza riceverne benefici"

