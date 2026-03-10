Caravaggio e noi… Lazzaro vieni fuori! | arte filosofia e musica al Museo regionale Accascina

Mercoledì 11 marzo alle 17, nel Museo Regionale Accascina di Messina, si svolgerà l’incontro culturale intitolato “Caravaggio e noi… ‘Lazzaro, vieni fuori!’ (Gv 11,43)”. L’evento si terrà nella Sala Cripta e coinvolge arte, filosofia, teologia e musica, concentrandosi sul tema universale del limite. Gli organizzatori hanno programmato una discussione che approfondisce questi aspetti senza includere interventi di personaggi pubblici.

Scherzi a Parte, le pagelle: il santino a Samira (5), Bisciglia scapoccia in psichiatria (8), Ermal Meta litiga in pugliese (9) Mercoledì 11 marzo alle ore 17, nella Sala Cripta del Museo Regionale Accascina di Messina, si terrà l’incontro culturale “Caravaggio e noi. ‘Lazzaro, vieni fuori!’ (Gv 11,43)”, un evento di approfondimento che intreccia arte, filosofia, teologia e musica attorno al tema universale del limite umano, della morte e della risurrezione. Ad aprire l’incontro saranno i saluti dell’arch. Maria Mercurio, direttrice del Museo. Seguiranno gli interventi di tre professori del Dipartimento di civiltà antiche e moderne... 🔗 Leggi su Messinatoday.it Articoli correlati Domenica al Museo Regionale Accascina con ingresso gratuitoTorna l' 1 febbraio l’iniziativa Domenica al Museo con l’ingresso gratuito nei luoghi della cultura.