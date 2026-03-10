Durante la trasmissione Otto e mezzo su La7, il direttore di Limes ha affermato che gli Stati Uniti hanno tentato di colpire Vladimir Putin e che i rapporti con Mosca sono cambiati nel tempo. Ha anche sottolineato che il presidente russo si comporta in modo pragmatico con l’Unione Europea, senza entrare nel merito delle cause di questi mutamenti.

Nel corso della puntata di Otto e mezzo, su La7, il direttore di Limes Lucio Caracciolo offre un’analisi cruda delle dinamiche geopolitiche attuali, con un focus sulla crisi energetica, sul ruolo di Vladimir Putin e sulle ripercussioni della guerra in Iran sull’Italia. La conduttrice Lilli Gruber apre il confronto ricordando l’allarme rosso in Europa per la crisi energetica: “Il petrolio ha chiuso poco fa negli Stati Uniti sotto i 100 dollari. Siamo a prezzi triplicati in Italia per gas e i prodotti energetici. Putin ha detto che lui è disponibile a vendere petrolio e gas, basta mettersi d’accordo, quindi offre il suo aiuto all’Europa”. Caracciolo contestualizza immediatamente l’offerta del presidente russo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Caracciolo a La7: “Gli Usa hanno tentato di colpire Putin, i rapporti con Mosca sono cambiati ma con la Ue il presidente russo fa il pragmatico”

