I Carabinieri hanno arrestato a Carini un uomo di 27 anni, latitante da una comunità penitenziaria di Salemi. La cattura è avvenuta in seguito a un'operazione che ha portato alla scoperta del giovane, che era sfuggito alla sorveglianza prima di essere individuato e fermato. L’arresto si inserisce in un’attività di contrasto alla criminalità condotta dalle forze dell’ordine.

Un giovane di 27 anni, latitante da una comunità penitenziaria di Salemi, è stato catturato dai Carabinieri a Carini. L’uomo, ricercato per rapina aggravata e resistenza alle forze dell’ordine, si era rifugiato in un immobile apparentemente disabitato nel Palermitano. La sua agilità nei tetti lo aveva reso difficile da inseguire in passato. I militari hanno bloccato ogni via di fuga, circondando l’edificio e i tetti limitrofi. Il ricercato ha tentato un ultimo nascondiglio sotto un letto all’interno della casa. L’operazione è stata condotta con precisione chirurgica per evitare nuove fughe rocambolesche. La trappola perfetta: strategia operativa dei Carabinieri. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Carabinieri: trappola perfetta, latitante dei tetti

Articoli correlati

Frodi e riciclaggio, blitz dei carabinieri a Noceto: arrestato latitante 44enneNei giorni scorsi, un'operazione congiunta dei Carabinieri delle Stazioni di Borgo Val di Taro e Salsomaggiore Terme ha portato all'arresto e al...

Scappano all’alt dei carabinieri, scatta l’inseguimento in tangenziale: latitante preso dopo speronamentoDesenzano del Garda (Brescia), 21 febbraio 2026 – Inseguimento rocambolesco per le strade della provincia bresciana nella serata di mercoledì scorso.

Carabinieri vs Esercito in piazza!

Una raccolta di contenuti su Carabinieri trappola perfetta latitante...

Latitante da quattro anni dopo una rapina, scappa e cambia cognome: 23enne scovato in Germania ed estradatoVERONA - Latitante da più di quattro anni, si era trasferito in Germania cambiando cognome per sfuggire a una condanna a tre anni e due mesi di carcere. Uno stratagemma che non è bastato a un 23enne ... ilgazzettino.it

Camorra, arrestato Antonio Aloia: era latitante da 16 mesiSi nascondeva nell'appartamento di un fiancheggiatore 45enne a Gricignano d'Aversa, nel Casertano. Quando i carabinieri di Castello di Cisterna – supportati dal team Api di Napoli, coordinati dalla ... rainews.it