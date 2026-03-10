Cara Bartolozzi i giovani se ne vanno dall’Italia per colpa della politica non della magistratura

Durante un programma televisivo dedicato al referendum costituzionale del 22-23 marzo, il Capo ha affermato che i giovani lasciano l’Italia a causa delle scelte politiche, e non della magistratura. La discussione si è concentrata sul rapporto tra politica e migrazione giovanile, senza entrare in dettagli legali o controversie specifiche. La dichiarazione è stata pronunciata nel corso della trasmissione, sottolineando il ruolo delle decisioni politiche nel fenomeno migratorio.

di Roberto Celante Ospite ad un programma tv sul referendum costituzionale del 22-23 marzo, il Capo di gabinetto del Ministro della Giustizia, Giusy Bartolozzi, ha sostenuto che, in caso di vittoria del Sì, i giovani emigrati italiani ritorneranno in Italia, "perché le aziende ricomincerebbero ad investire", finalmente libere dalla persecuzione giudiziaria dei magistrati, definiti "plotoni di esecuzione". Bastasse questo, ci sarebbero le file ai seggi, che inizierebbero con i bivacchi e le tende canadesi la sera del 21 marzo e gli scrutini durerebbero il doppio del solito, perché si registrerebbe un'affluenza mai vista negli ultimi 50 anni. Invece, i giovani se ne vanno dall'Italia per colpa della politica, non della magistratura.