Capuchino Assassino arriva a Licata il fenomeno Skifidol conquista il porto

Gli Skifidol Italian Brainro Days sono arrivati a Licata, con il loro tour ufficiale che ha già riscosso grande successo in tutta Italia. La tappa è prevista per sabato 14 marzo al centro commerciale Il Porto, attirando numerosi adolescenti interessati a partecipare all’evento. Il fenomeno, noto tra i giovani, si presenta come uno dei trend più seguiti del momento.

Gli Skifidol Italian Brainro Days tornano in Sicilia. Dopo il successo registrato in tutta Italia, il tour ufficiale che porta dal vivo uno dei trend più seguiti dagli adolescenti farà tappa sabato 14 marzo al centro commerciale Il Porto di Licata. Il programma prevede sei appuntamenti – alle ore 11, 12, 15, 17, 18 e 19 – con Capuchino Assassino, uno dei personaggi più noti del fenomeno. Ogni incontro, della durata di circa 30 minuti, sarà gratuito e offrirà ai fan la possibilità di scattare foto e interagire con il protagonista.