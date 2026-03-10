Dal 14 marzo al 4 luglio 2026, la Biblioteca Civica di Bassano del Grappa presenta una mostra dedicata alle edizioni illustrate di Cappuccetto Rosso. L’esposizione raccoglie diverse versioni del celebre racconto, mettendo in mostra una vasta selezione di illustrazioni e libri che rappresentano questa fiaba nel corso degli anni. L’evento si svolge negli spazi della biblioteca e invita i visitatori a scoprire le diverse interpretazioni dell’iconico personaggio.

La Biblioteca Civica di Bassano del Grappa ospita dal 14 marzo al 4 luglio 2026 una mostra dedicata alle edizioni illustrate di Cappuccetto Rosso. Il percorso espositivo, curato con materiali prestat da Ivana Organo e Paola Gandini, esplora l’evoluzione iconografica della fiaba tra Ottocento e Novecento. L’iniziativa include un calendario fitto di laboratori e letture per diverse fasce d’età, trasformando la biblioteca in un centro culturale attivo. L’evento si inserisce nel tessuto produttivo e turistico del Veneto, dove cultura e tradizione si intrecciano con il territorio. La scelta di concentrarsi su una fiaba universale come Cappuccetto Rosso permette di collegare la storia locale a temi globali, offrendo spunti di riflessione sulla memoria collettiva. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cappuccetto Rosso: mostra iconografica a Bassano

