Caporalato nei vivai revocati i domiciliari per Mizouri | ha moglie incinta e sette figli da mantenere

Nel procedimento giudiziario riguardante il caporalato nei vivai, i domiciliari sono stati revocati a Mizouri, che ha una moglie incinta e sette figli da mantenere. È stato inoltre deciso di procedere con il rito abbreviato, mentre l’indagine “Vivai” ha portato all’esecuzione di quattro misure cautelari nel novembre 2025. La vicenda riguarda accuse di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e sfruttamento lavorativo.

Nuovo passaggio giudiziario nell’inchiesta sullo sfruttamento di braccianti tunisini nelle aziende florovivaistiche. Il gip di Barcellona Pozzo di Gotto sostituisce la detenzione in casa con l’obbligo di dimora Ammesso il rito abbreviato e revocati gli arresti domiciliari. Sono le novità giudiziarie nell’inchiesta sull’operazione “Vivai”, l’indagine su caporalato e favoreggiamento dell’immigrazione clandestina che nel novembre 2025 aveva portato all’esecuzione di quattro misure cautelari da parte dei carabinieri. Il giudice Giuseppe Sidoti del tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto ha infatti disposto la revoca dei domiciliari nei confronti di Salem Mizouri, cittadino tunisino, 49 anni, applicando nei suoi confronti la misura meno afflittiva dell’obbligo di dimora nel comune di Castelvetrano. 🔗 Leggi su Messinatoday.it Articoli correlati "Maltrattava moglie e figlia", revocati i domiciliari: giovane sottoposto al divieto di avvicinamentoRevocati i domiciliari con braccialetto elettronico per il giovane di Raffadali arrestato la vigilia di Capodanno con l’accusa di maltrattamenti nei... Revocati i domiciliari per Giovanni GiustiRevocati gli arresti domiciliari per il consigliere comunale sospeso, Giovanni Giusti (nella foto), appartenente alla lista civica ’Francesco...