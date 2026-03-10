Capitale della cultura si avvicina l' annuncio Il sindaco Zattini | Ce la giochiamo fino alla fine

Mercoledì 18 marzo alle 11, nella Sala Spadolini del Ministero della Cultura, sarà annunciata la città che riceverà il titolo di Capitale italiana della Cultura 2028. Il sindaco ha dichiarato che la candidatura sarà portata avanti fino all’ultimo momento. L’evento si svolge nella sede del Collegio Romano, con la decisione che riguarda un’unica città candidata.

Mercoledì 18 marzo alle 11 nella Sala Spadolini della sede del Collegio Romano del Ministero della Cultura, verrà proclamata la città vincitrice del titolo di Capitale italiana della Cultura 2028. Alla cerimonia sono stati invitati a partecipare i sindaci delle città finaliste provvisti di fascia tricolore. “Abbiamo ricevuto la convocazione – commenta il sindaco di Forlì, Gian Luca Zattini, che ha subito chiamato il collega di Cesena, Enzo Lattuca -. Io ed Enzo andremo a Roma insieme, a riprova di una candidatura diffusa e di un progetto culturale unitario che abbraccia tutta la Romagna. Comunque vada abbiamo tra le mani un dossier di grande valore, un vero e proprio piano strategico culturale e sostenibile che traccia la rotta e gli obiettivi dei prossimi trent’anni”. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Articoli correlati

Capitale della cultura 2028. Forlì e Cesena tra le finaliste: "Ce la giocheremo sino alla fine"Forlì e Cesena sono tra le dieci finaliste che gareggeranno per il titolo annuale di capitale della cultura 2028.

Tajani a Forlì dopo il Board of Peace. Il sindaco Zattini gli dona il dossier per la Capitale della CulturaIl sindaco di Forlì, Gian Luca Zattini, ha accolto in Municipio venerdì pomeriggio il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, reduce...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Capitale della

Temi più discussi: Si concludono oggi le audizioni per la Capitale italiana della Cultura 2028; Giovani e rigenerazione urbana, così Massa si presenta candidata a Capitale della cultura 2028; L’Aquila, la stampa austriaca scopre il fascino della Capitale della Cultura; Capitale della Cultura. Colle, Massa e Sarzana, una poltrona per tre.

Capitale italiana della Cultura 2028, la proclamazione il 18 marzoSi conoscerà il prossimo mercoledì 18 marzo 2026 a Roma il verdetto finale sulla Capitale italiana della Cultura 2028. Lo fa sapere il Comune di Ancona, in corsa per l'attribuzione con altre nove ... ansa.it

Capitale della cultura: fissata la data per la proclamazione, Sarzana speraCapitale della cultura: fissata la data per la proclamazione, Sarzana spera ... msn.com

Lo Russo, 'avanti per Torino capitale della cultura, giochiamo per vincere'. "Il grande asse lungo il Po restituirà ai torinesi una grande visione culturale" #ANSA x.com

Tra Merdeka Square, i giardini botanici e Jalan Alor, la capitale della Malesia si svela come una città di contrasti e di mescolanze etniche: un melting pot dove diverse provenienze e religioni convivono in un ritmo incessante. La prima puntata di un racconto ch - facebook.com facebook