Caparezza a Carrara | sold out in minuti il festival esplode

I biglietti per l'appuntamento con Caparezza a Carrara sono stati acquistati in pochi minuti, portando a un rapido esaurimento delle disponibilità sulla piattaforma Vivaticket. L’evento si terrà domenica 29 marzo alle 16:30 al Teatro degli Animosi e ha attirato un pubblico numeroso, che ha fatto registrare il tutto esaurito in breve tempo.

I biglietti per l’incontro con Caparezza a Carrara sono stati venduti in pochi minuti. L’evento, previsto domenica 29 marzo alle 16:30 al Teatro degli Animosi, ha registrato un esaurimento immediato delle disponibilità sulla piattaforma Vivaticket. L’artista presenterà il suo ultimo disco e la graphic novel ‘Orbit Orbit’. Chi non ha ottenuto un biglietto potrà comunque accedere al firmacopie nel Ridotto, aperto a tutti i presenti. L’effetto sold out e la domanda del pubblico. La richiesta è stata tale che le prenotazioni si sono chiuse quasi istantaneamente dopo l’apertura delle vendite alle 10:00 di lunedì 9 marzo. Questo fenomeno indica una forte attrazione verso il mondo della musica e del fumetto nella provincia apuana. 🔗 Leggi su Ameve.eu

