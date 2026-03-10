Caparezza a Carrara | sold out in minuti il festival esplode

I biglietti per l'appuntamento con Caparezza a Carrara sono stati acquistati in pochi minuti, portando a un rapido esaurimento delle disponibilità sulla piattaforma Vivaticket. L’evento si terrà domenica 29 marzo alle 16:30 al Teatro degli Animosi e ha attirato un pubblico numeroso, che ha fatto registrare il tutto esaurito in breve tempo.

