Caos all' Asi | il Tar stoppa Fico e ' sospende' il commissario

Il Tar della Campania ha deciso di sospendere la nomina del commissario ad acta incaricato dal presidente della Camera dei Deputati, che aveva il compito di adottare provvedimenti per escludere la Fondazione AsiCe Ats e la Società Consortile Coplus, entrambe con sede in Sicilia. La decisione riguarda quindi la nomina di Alfonso Bonavita, incaricato di intervenire sulle due entità.

Bonavita si era insediato per l'estromissione della Fondazione AsiCe e del consorzio Coplus. Ricorso lampo dopo la nomina: il consiglio resta convocato Colpo di scena all'Asi. Il Tar della Campania 'sospende' la nomina del commissario ad acta Alfonso Bonavita incaricato dal presidente Roberto Fico di adottare i provvedimenti necessari finalizzati all'esclusione della Fondazione AsiCe Ats e della Società Consortile Coplus, con sede in Sicilia, dall'assemblea generale dell'Asi di Caserta, in quanto prive dei requisiti necessari. E la sospensione è arrivata. Secondo l'impostazione del giudice Gravino "l'attesa della camera di consiglio per...