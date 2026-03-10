Una mimosa nell’area Iso Rivolta è stata completamente spogliata dei rami e dei fiori gialli che fino a venerdì scorso decoravano il luogo. La pianta, che era al centro di attenzione, si presenta ora priva dei suoi elementi caratteristici. L’episodio ha attirato l’attenzione di chi frequenta l’area, lasciando molte domande sulla causa di questo intervento.

Completamente spogliata dei rami con i suoi fiori gialli che coloravano, fino a venerdì scorso, il prato comunale davanti all’Area Iso Rivolta: così è stata trovata, poche ore fa, la pianta di mimosa che, nelle ultime settimane, aveva prodotto una bella e profumata fioritura da richiamare in via Vittorio Veneto molti bressesi per farsi una foto o un selfie vicino ai suoi rami. Ebbene, ora, dei rametti con i fiori di mimosa non rimane praticamente nulla, perché sono stati strappati e portati via. In poche parole, questa pianta, lo scorso weekend, è stata vandalizzata e danneggiata tra i rammarichi e le lamentele dei tanti cittadini che si sono visti distruggere un bel albero profumato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - ’Cannibalizzata’ la mimosa dell’area Iso Rivolta

Articoli correlati

Parco Urbano: l’inaugurazione della nuova area sportiva e dell’area di aggregazione sociale per famiglieSabato 20 si terrà l’inaugurazione delle nuove aree dedicate allo sport, ai giochi e all’aggregazione sociale presso il Parco Urbano per il quale...

Va a prendere l'auto nel parcheggio e la trova cannibalizzata: restano (quasi) solo le gommeBrutta sorpresa per il proprietario dell'auto che nella notte tra il 16 e il 17 febbraio è stata completamente smantellata Ancora un’auto...