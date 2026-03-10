Una coppia è stata deferita dopo il ritrovamento di una cagnetta femmina priva di vita in un bosco a nord di Verona. La carcassa dell’animale, sigillata in un sacco nero, è stata scoperta recentemente sul posto. La notizia ha suscitato scalpore tra i residenti della zona. La polizia sta conducendo le indagini per chiarire le circostanze dell’accaduto.

Una cagnetta femmina è stata trovata priva di vita in un bosco a nord di Verona, all’interno di un sacco nero. Una coppia veronese è stata deferita alla giustizia per il reato di uccisione di animale. Il corpo dell’animale era stato abbandonato da una scarpata in un vajo, dove è stato scoperto da un cacciatore locale che ha immediatamente avvisato le autorità. Le indagini della polizia provinciale hanno ricostruito come l’animale fosse stato maltrattato e ucciso prima di essere gettato via. La scoperta nel verde veronese. Il ritrovamento è avvenuto in un contesto naturale tipico della collina veronese, dove la vegetazione fitta nasconde spesso segreti dolorosi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cane ucciso e nascosto nel bosco: coppia deferita

Articoli correlati

Cane picchiato a morte, messo in un sacco e abbandonato nel bosco: coppia denunciataLa carcassa dell'animale è stata trovata in un vajo a nord di Verona da un cacciatore, che ha poi avvisato la polizia provinciale, la quale ha dato...

Blitz antidroga a scuola: il cane fiuta hashish nascosto nel bagnoÈ nei servizi igienici dell’istituto che si concentra l’attenzione dell’unità cinofila.

Una raccolta di contenuti su Cane ucciso

Argomenti discussi: Crivellato di pallini e abbandonato in una fossa: l’agonia e la morte di un cane scuotono il Salento; Travolto e ucciso dal suv pirata La figlia: Quella è tornata sul posto per recuperare la targa.

Pusher ucciso a Rogoredo, cosa è successo: il testimone oculare nascosto nella boscaglia, la valigetta recuperata in commissariatoC’era un testimone oculare, nascosto tra la boscaglia di Rogoredo, al momento dello sparo fatale che ha ucciso il 26 gennaio Abderrahim Mansouri. Una persona che ha da subito raccontato agli ... milano.corriere.it