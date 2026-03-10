Il Lufthansa Group ha annunciato la cancellazione di tutti i voli verso alcune destinazioni del Medio Oriente, estendendo questa misura a tutte le compagnie del gruppo, non solo alla Lufthansa. La decisione riguarda i collegamenti aerei e ha generato confusione tra i passeggeri, che si trovano ora a dover riorganizzare i propri spostamenti. La sospensione delle rotte sta creando disagi e incertezze tra coloro che devono viaggiare in quelle aree.

Il Lufthansa Group ha comunicato un ulteriore ampliamento del proprio piano di sospensione dei collegamenti verso alcune destinazioni del Medio Oriente, una misura che riguarda l’intero perimetro operativo del gruppo e non soltanto la compagnia Lufthansa. Nel provvedimento rientrano anche vettori come Eurowings, Austrian Airlines, Swiss International Air Lines e Brussels Airlines. La decisione viene presentata come una scelta orientata alla tutela della sicurezza di passeggeri ed equipaggi, in un quadro geopolitico definito instabile e in rapida evoluzione. Sul piano pratico, l’interruzione delle tratte comporta cancellazioni, riprotezioni e riorganizzazione dei piani di viaggio per un numero elevato di utenti, tra turismo e spostamenti di lavoro. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Cancellati tutti i voli”. Italia, caos nei cieli: passeggeri nel panico

