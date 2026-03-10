Campo nomadi sgomberato | Rifiuti e carcasse di auto Chi pagherà la bonifica?

L’ex campo nomadi di San Matteo sulla Canaletto è stato sgomberato, ma i rifiuti e le carcasse di auto sono ancora visibili. Le roulotte sono state rimosse, ma il degrado rimane evidente nella zona. La bonifica dell’area sembra ancora un problema aperto, senza che siano stati annunciati interventi concreti. La situazione continua a suscitare discussioni tra residenti e autorità.

Via le roulotte, ma il degrado è rimasto. Continua a fare discutere l’ormai ex campo nomadi di San Matteo, sulla Canaletto. Alcuni giorni dopo lo spostamento dei mezzi, con intervento di Polizia locale, Servizi sociali e carro attrezzi, l’area – occupata abusivamente per 12 anni – è stata sgomberata ma ieri non risultava ancora libera. Il panorama si è presentato costellato di cumuli di rifiuti e carcasse di auto. A documentare la situazione, con discariche a cielo aperto formatesi sotto la Tav, sono i consiglieri di Fratelli d’Italia, che hanno fatto un sopralluogo. "Quello che abbiamo constatato è qualcosa di assolutamente agghiacciante e... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

