Cammino dell’Unione | +61% di visitatori e mezzo milione

Il Cammino dell’Unione nelle Terre di Castelli ha registrato un aumento del 61% dei visitatori rispetto all’anno precedente, raggiungendo un totale di circa mezzo milione di presenze. Nel quarto anno di attività, sono state rilasciate oltre mille credenziali ai pellegrini e agli escursionisti che percorrono il percorso. La crescita si evidenzia nei dati ufficiali diffusi dagli organizzatori.

Il Cammino dell'Unione nelle Terre di Castelli ha raggiunto una soglia simbolica e pratica, superando le mille credenziali rilasciate nel quarto anno di attività. Con un aumento del 61% rispetto all'anno precedente, il percorso si conferma come volano economico per l'Emilia-Romagna, generando un indotto stimato di mezzo milione di euro. L'iniziativa non si ferma ai numeri: nuovi progetti mirano a rendere il tracciato accessibile anche a persone con disabilità visiva o che utilizzano carrozzine. L'espansione delle presenze segna un punto di svolta per il turismo lento nella provincia di Modena, trasformando la natura appenninica in una risorsa economica tangibile.