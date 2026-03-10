Dario Bondi di Pavullo, dopo aver percorso più di 110.000 chilometri in giro per l’Europa negli ultimi vent’anni, ha scelto di fermarsi. La sua passione per i lunghi cammini lo ha accompagnato in molte tappe, portandolo a scoprire diverse località e culture lungo il suo cammino. Ora, dopo due decenni di avventure, ha deciso di prendersi una pausa.

Dopo aver camminato per oltre 110.000 chilometri durante gli ultimi vent’anni, Dario Bondi di Pavullo ha deciso di fermarsi. Nel 2020 ha co-fondato l’associazione di volontari che gestisce la Via Romea Germanica Imperiale, la più importante meta dei pellegrini, associazione che ora è presieduta da Livio Migliori di Riolunato. "Cammina, cammina . eccomi arrivato – dice Bondi - alla quarta età e ora si cambia di nuovo vita. Ho potuto coltivare la splendida passione del camminare, piacevole utile per la salute. Ho raggiunto molti dei più importanti luoghi di culto con 36 pellegrinaggi, ho percorso lunghi e lunghissimi cammini in Italia ed Europa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Camminando per l’Europa ho coltivato una passione"

