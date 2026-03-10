Camarda rientra nel gruppo consiliare Prima Riposto

Il consigliere comunale Franco Camarda ha annunciato di essere rientrato nel gruppo consiliare “Prima Riposto”. La sua decisione si traduce in un ritorno all’interno del gruppo di cui faceva parte in precedenza. Camarda ha comunicato pubblicamente la sua scelta senza ulteriori dettagli o motivazioni. La sua adesione sarà ufficializzata con una comunicazione formale al consiglio comunale.

Rientro politico per il consigliere comunale Franco Camarda, che ha annunciato ufficialmente la decisione di tornare nel gruppo consiliare “Prima Riposto”. La comunicazione è stata resa nel corso di un intervento rivolto al presidente del Consiglio comunale di Riposto, ai colleghi consiglieri e al pubblico. Camarda ha ricordato come, nei mesi scorsi, avesse scelto di lasciare il gruppo per collocarsi nel gruppo misto, spiegando che si trattava di una decisione maturata durante una fase di riflessione personale e politica. Una scelta che, ha precisato, non rappresentava una rottura con i valori e il percorso politico condiviso con il partito, ma piuttosto un momento di approfondimento e confronto. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Articoli correlati

Leggi anche: Roma, Pellegrini rientra in gruppo: Torino nel mirino

Nasce il gruppo consiliare Casa Riformista in Consiglio regionaleLa neonata formazione, composta dai cinque consiglieri regionali eletti Vincenzo Alaia, Ciro Buonajuto, Pietro Smarrazzo, Pellegrino Mastella e...