Caltanissetta | 38 telecamere attive sicurezza potenziata

A Caltanissetta sono state attivate 38 nuove telecamere nelle zone del Villaggio Santa Barbara e dei Vulcanelli. Con questa mossa, le autorità hanno rafforzato il sistema di sorveglianza urbana per migliorare il monitoraggio delle aree pubbliche. Le telecamere sono operative e contribuiscono a incrementare la presenza di strumenti di controllo nel territorio.

La sicurezza urbana a Caltanissetta riceve un impulso decisivo con l'attivazione di 38 nuove telecamere nel Villaggio Santa Barbara e nell'area dei Vulcanelli. L'iniziativa, finanziata dal Ministero dell'Interno attraverso il Fondo Unico Giustizia, è il risultato tangibile di una direttiva assessoriale emanata da Oscar Aiello nell'agosto del 2024. Mentre la tecnologia viene messa in funzione, emergono questioni legate alla paternità politica del progetto e ai tempi burocratici necessari per trasformare gli atti amministrativi in opere concrete sul territorio siciliano. L'atto fondativo del 29 agosto 2024. Il punto di partenza non è l'accensione delle telecamere, ma un documento protocollato quasi due anni fa.