Calenda contestato con il gesto della P38 | sotto inchiesta il collettivo Sumud

Durante una manifestazione all’Università Ca’ Foscari Venezia, un gruppo di attivisti ha rivolto un gesto con una P38 al leader di Azione, Carlo Calenda. La scena è stata notata e segnalata alle autorità, che hanno avviato un’indagine sul collettivo Sumud coinvolto nell’episodio. La Procura ha aperto un procedimento per chiarire i fatti e valutare eventuali responsabilità.

VENEZIA - Il gesto della P38 durante la contestazione al leader di Azione Carlo Calenda all'Università Ca' Foscari Venezia è finito sul tavolo della Procura. Così come ci era finito lo stesso gesto fatto dagli stessi attivisti lo scorso 27 ottobre, quando ospite dell'ateneo era Emanuele Fiano, presidente di Sinistra per Israele. Due irruzioni in pochi mesi, che proprio per le modalità accendono i fari degli investigatori su un gruppo anarchico veneziano: il Collettivo Sumud. Nato nel 2022 e tenuto a "battesimo" niente meno che da Renato Curcio, il gruppo ha cominciato a muovere i primi passi sulla spinta della solidarietà ad Alfredo Cospito. Ma il tempo passa e il raggio d'azione si allarga.