Durante il prossimo calciomercato estivo, il Milan e il Parma potrebbero realizzare fino a quattro operazioni di trasferimento. Secondo quanto riportato questa mattina dal quotidiano 'Tuttosport', diversi giocatori sono coinvolti nelle trattative e potrebbero cambiare squadra nelle prossime settimane. Le operazioni riguardano vari nomi, che sono stati resi noti dalla stampa specializzata.

Secondo 'Tuttosport' oggi in edicola potrebbe verificarsi una quadrupla operazione di calciomercato tra Milan e Parma la prossima estate. I ducali hanno infatti messo gli occhi su Christian Comotto, classe 2008, centrocampista rossonero che sta facendo benissimo da titolare in Serie B con la maglia dello Spezia in questa stagione. Il Bologna lo ha visionato dal vivo sabato scorso al 'Picco' con il direttore tecnico Giovanni Sartori, ma sono i ducali ad aver avviato i primi contatti con il Milan per averlo nella stagione 2026-2027. Ovviamente, in prestito. Al limite, con diritto di riscatto e contro-riscatto, perché il Milan non vuole perdere il controllo sul cartellino del giocatore, assistito da Giuseppe Riso. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Calciomercato, possibile quadrupla operazione tra Parma e Milan: i giocatori coinvolti

