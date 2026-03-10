Calciomercato Milan ecco il grande obiettivo di Tare per l’estate | i tifosi sognano a occhi aperti

Durante il calciomercato estivo, il Milan punta a rinforzare la rosa con giocatori di livello internazionale, in vista di una possibile partecipazione a una competizione europea. Il direttore sportivo Tare sta seguendo alcuni profili di spicco per rinforzare l’organico e soddisfare le aspettative dei tifosi. La società sta negoziando con diversi club per definire i trasferimenti più opportuni.

Al quarto piano di 'Casa Milan' c'è già enorme fermento in vista della prossima sessione estiva di calciomercato: c'è un Milan da rinforzare, in maniera adeguata - tanto in termini numerici quanto in quelli qualitativi - per la stagione 2026-2027. Quella che, con tutta probabilità, segnerà il ritorno del Diavolo in Europa. Con la dirigenza che, ovviamente, si auspica di rientrare dalla porta principale, quella della Champions League. Il lavoro da fare è tanto, le zone di intervento numerose. Si prevedono nuovi acquisti in ogni reparto, eccezion fatta per la porta, dove resteranno i portieri attualmente in organico.