Calciomercato Milan e Parma in contatto per molti giocatori | maxi scambio in vista? I nomi caldi

Nel calcio mercato estivo, il Milan e il Parma sono in trattativa per diversi giocatori e potrebbero realizzare fino a quattro operazioni di scambio. Questa mattina, il quotidiano 'Tuttosport' ha svelato i nomi coinvolti e le possibili mosse tra le due squadre, che stanno definendo i dettagli delle trattative. La situazione rimane in evoluzione e si attendono sviluppi nelle prossime settimane.

Secondo 'Tuttosport' oggi in edicola potrebbe verificarsi una quadrupla operazione di calciomercato tra Milan e Parma la prossima estate. I ducali hanno infatti messo gli occhi su Christian Comotto, classe 2008, centrocampista rossonero che sta facendo benissimo da titolare in Serie B con la maglia dello Spezia in questa stagione. Il Bologna lo ha visionato dal vivo sabato scorso al 'Picco' con il direttore tecnico Giovanni Sartori, ma sono i ducali ad aver avviato i primi contatti con il Milan per averlo nella stagione 2026-2027. Ovviamente, in prestito. Al limite, con diritto di riscatto e contro-riscatto, perché il Milan non vuole perdere il controllo sul cartellino del giocatore, assistito da Giuseppe Riso.