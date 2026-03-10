Calcio Seconda | San Prospero Navacchio impresa a Crespina

Nella ventiquattresima giornata del girone G del campionato di Seconda Categoria, la squadra di San Prospero Navacchio ha conquistato una vittoria in trasferta contro Crespina. La partita si è conclusa con una sconfitta per la capolista, che non è riuscita a mantenere il primato. La squadra ospite ha ottenuto i tre punti che le permettono di salire in classifica.

Pisa 9 marzo 2026 – La ventiquattresima giornata del girone G del campionato di Seconda Categoria registra la sconfitta della capolista Crespina. Biancorossi battuti in casa 1 – 2 dal San Prospero Navacchio. Una giornata che ha visto un solo pareggio, quello per 1 – 1 tra l'Atletico Cascina ed il Tirrenia. Cascinesi noni in graduatoria con trentuno punti, litoranei terzultimi con ventidue, a braccetto col Pisa Ovest travolto 3 – 0 in trasferta a Corazzano. Padroni di casa che recuperano dunque tre punti sulla capolista Crespina: sono cinquantasei i punti dei primi della classe e quarantotto quelli del Corazzano secondo a sei giornate dalla fine.