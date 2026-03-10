Calcio dilettanti È scattata la volata promozione Fox e Monari sono le più vicine

A due mesi dalla fine dei campionati dilettantistici, le squadre modenesi in corsa per la promozione si contendono ancora i posti utili. Tra le maggiori candidate ci sono le formazioni guidate da Fox e Monari, che si trovano in posizione favorevole per conquistare il salto di categoria. La lotta si fa serrata mentre il campionato si avvicina alla sua fase conclusiva.

A due mesi dalla fine dei campionati dilettantistici è iniziata la volata promozione per tante squadre modenesi che sognano il salto di categoria. Promozione. A 7 turni dalla fine il successo del Castellarano sul Baiso ha riportato i reggiani a -5 dal Medolla San Felice capolista, mentre la Sanmichelese (-11 dalla vetta anche se con una gara in meno) è virtualmente fuori dai giochi. Le prime due della classe devono giocare solo 6 gare su 7 avendo ancora il riposo da fare, ma la squadra di Semeraro non ha più scontri diretti: a Medolla arriveranno Solierese, Castelnuovo e Scandiano, in mezzo le trasferte di Casalgrande, United Carpi e Maranello, con 14 punti sui 18 totali a disposizione l’Eccellenza è matematica. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

