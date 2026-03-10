Calcinari chiede fondi per il palasport, mentre dall'altra parte si prosegue con i lavori per il nuovo complesso scolastico ‘Bacci’, finanziato con risorse pubbliche. La richiesta di soldi per l’impianto sportivo si aggiunge alle attività di edilizia pubblica in corso, creando un quadro di interventi infrastrutturali nella zona. La questione riguarda principalmente le necessità di strutture e investimenti pubblici nel territorio.

Da una parte ci sono i lavori per il nuovo complesso scolastico ‘Bacci’, quelli finanziati con oltre 12 milioni di Pnrr, che stanno procedendo e, stando all’ultimo aggiornamento fornito dal sindaco Gionata Calcinari in consiglio comunale, secondo l’ultimo stato di avanzamento dei lavori, la percentuale raggiunta è di circa il 45%: un dato non proprio tranquillizzante, ma più o meno in linea con appalti di questo genere sparsi sul territorio nazionale. Ma mentre il cantiere sta procedendo, l’attenzione degli amministratori è focalizzata anche sulla sorte dell’attiguo palazzo dello sport, la palestra comunale, funzionale alle scuole medie e alle varie società sportive cittadine, chiusa dal 2016. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Calcinari batte cassa per il palas

Articoli correlati

Erosione a Marina. Scogliere a difesa. Il Comune batte cassa: "Consolidare la costa"Il Comune di Pisa partecipa a un bando regionale per ottenere 215 mila euro destinati a interventi contro l’erosione marina a Marina di Pisa nel...

Tributi non versati, il Comune batte cassa: nel mirino pubblicità e suolo pubblico per quasi 100mila euroA palazzo dei Priori si stringono i cordoni della borsa e parte la caccia dei "furbetti" dei tributi, chi non ha versato quanto dovuto nelle casse...