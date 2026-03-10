Le forze dell’ordine nel comune di Villa San Giovanni, in provincia di Reggio Calabria, hanno effettuato un controllo amministrativo durante il quale sono stati sequestrati sei chili di alimenti non conformi. In seguito all’operazione, sono stati avviati procedimenti legali contro tre attività commerciali. L’azione si è concentrata sulla verifica delle norme igienico-sanitarie e sulla conformità dei prodotti alimentari.

Nel comune di Villa San Giovanni, in provincia di Reggio Calabria, le forze dell’ordine hanno condotto un’ampia operazione di controllo amministrativo che ha portato al sequestro di sei chili di alimenti non conformi e all’apertura di procedimenti contro tre attività commerciali. Questa azione, coordinata dal Questore Paolo Sirna nell’ambito del piano nazionale ‘ndrangheta, coinvolge la Polizia di Stato, i Carabinieri, la Guardia di Finanza, la Capitaneria di Porto, la Polizia Locale e l’Ispettorato del Lavoro, con l’obiettivo di verificare il rispetto delle norme sulla sicurezza sul lavoro e sulla somministrazione di cibo. L’intervento si inserisce in una strategia più ampia di prevenzione e repressione dei reati, mirata a garantire la tracciabilità dei prodotti e la regolarità occupazionale nel territorio calabrese. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Calabria: 6 chili di cibo sequestrati, 3 attività sotto

Articoli correlati

Roma: controlli in zona Esquilino, sequestrati 500 chili di cibo, quattro arresti per drogaSequestrati 500 chili di prodotti alimentari, con sanzioni per un valore complessivo di 42 mila euro, e quattro persone sono state arrestate poiché...

Frutta e verdura esposti a sporco e smog: 240 chili di cibo sequestrati tra Vomero e SecondiglianoBlitz della Polizia Municipale in diversi quartieri di Napoli a salvaguardia della salute dei consumatori: elevate multe per un totale di 6mila euro.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Calabria 6 chili di cibo sequestrati 3...

Temi più discussi: Sequestrati 1,6 chili di cocaina nel cosentino, tre arresti; Emporio della droga al Portuense, il giro di spaccio di hashish e marijuana di una 57enne (video); Cosenza, la Polizia sequestra oltre otto chili di droga in diverse operazioni; Tonnellate di droga dal Sudamerica: Confermare sentenza di primo grado.

In Calabria denunce, sanzioni e sequestro di 6 chili di alimentiLa Polizia di Stato ha effettuato nel comune di Villa San Giovanni un'incisiva attività di controlli amministrativi, che si inserisce nell’ambito dei servizi interforze previsti nel piano di azione na ... zoom24.it

Focus 'ndrangheta a Villa San Giovanni: controlli a tre attività commerciali. Denunce, sanzioni e sequestro di 6 chili di alimentiLa Polizia di Stato ha effettuato nel comune di Villa San Giovanni un'incisiva attività di controlli amministrativi, che si inserisce nell’ambito dei servizi interforze previsti nel piano di azione ... reggio.gazzettadelsud.it

IL CASO DEL CUORE PIA DALLA CALABRIA Pia è una splendida simil Setter nata a Maggio 2013, pesa circa 13 kg (taglia medio piccola). Dieci anni fa vagava per le strade della Calabria in cerca di cibo, di una carezza, di un luogo sicuro. Le persone si ferm - facebook.com facebook

Questo processo produce frequenti terremoti con ipocentri molto profondi, fino a 4-500 km. Le scosse profonde sono più comuni nel settore meridionale del Tirreno, di fronte alle coste di Sicilia e Calabria, ma talvolta possono avvenire anche più a nord, fino all x.com