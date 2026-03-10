Il Consiglio dei ministri ha approvato la proroga dello stato di emergenza sanitaria in Calabria, che durerà altri dodici mesi. La decisione riguarda la costruzione di nuovi ospedali a Sibaritide, Palmi e Vibo Valentia. Per far fronte alle conseguenze del maltempo, sono stati stanziati 15 milioni di euro. La proroga permette di accelerare i lavori e garantire servizi sanitari più efficienti nella regione.

Il Consiglio dei ministri ha appena varato una proroga dello stato di emergenza sanitaria per la Calabria, estendendolo per altri dodici mesi per garantire la realizzazione accelerata dei nuovi ospedali a Sibaritide, Palmi e Vibo Valentia. Parallelamente, un nuovo decreto affronta le devastazioni del maltempo che ha colpito Catanzaro e Cosenza tra l’11 e il 20 febbraio, stanziando immediatamente 15 milioni di euro per i soccorsi immediati. Queste decisioni non sono solo burocratiche: rappresentano uno strumento operativo per sbloccare cantieri bloccati e mettere in sicurezza i cittadini colpiti dalle piogge eccezionali. La macchina della sanità in overdrive. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Calabria: 15 milioni per il maltempo e via libera agli

Articoli correlati

Leggi anche: Aiuti alle imprese colpite dal maltempo: dall’Ice interventi per 15 milioni. Domani Tajani in Sicilia, Calabria e Sardegna

Fondi straordinari per la Calabria: 33 milioni e poteri rafforzati per affrontare il maltempoLa Calabria riceve un primo stanziamento di 33 milioni di euro per far fronte agli effetti dell’eccezionale ondata di maltempo che ha colpito il Sud...

Contenuti utili per approfondire Calabria 15 milioni per il maltempo e...

Temi più discussi: Mobilità sanitaria, Calabria tra le regioni con saldo peggiore: 326 milioni spesi per cure fuori regione; Maltempo in Calabria, cdm delibera stato di emergenza per un anno; Regione Calabria condannata, 1,5 milioni all’Ente Fiera di Cosenza; Opere incompiute: al Mit un tavolo tecnico per completarle. In Calabria ne restano 13, servono 70 milioni.

Cdm, deliberati oltre 73 milioni per calamità in tre regioni e stato di emergenza in Calabria per un annoA seguito degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi dall'11 al 20 febbraio scorso in Calabria, nel territorio delle province di Catanzaro e di Cosenza, il Governo ha accolto la proposta del ... tgcom24.mediaset.it

Maxi condanna alla Regione Calabria: 1,5 milioni all’Ente Fiera di CosenzaDopo 15 anni di contenziosi arriva la sentenza, la Regione Calabria dovrà pagare 1,5 milioni all’ex Ente Fiera di Cosenza per fondi mai versati ... quotidianodelsud.it

Sanità e maltempo, Occhiuto: “dal governo risposte importanti per la Calabria” - facebook.com facebook

Questo processo produce frequenti terremoti con ipocentri molto profondi, fino a 4-500 km. Le scosse profonde sono più comuni nel settore meridionale del Tirreno, di fronte alle coste di Sicilia e Calabria, ma talvolta possono avvenire anche più a nord, fino all x.com