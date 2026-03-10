L’avvocato Gian Domenico Caiazza, presidente del Comitato Sì Separa della Fondazione Einaudi, ha condiviso sui social un messaggio rivolto a due magistrati presenti a un corteo per il No. Nell’intervento, Caiazza ha chiesto come ci si sentirebbe a essere giudicati da quei giudici. La sua voce si distingue per tono deciso e diretto, e rappresenta un episodio legato al dibattito sulla legge costituzionale Nordio-Meloni.

Bella voce (è un fatto, non un complimento) quella dell’avvocato Gian Domenico Caiazza, oggi presidente del Comitato Sì Separa della Fondazione Einaudi, nato per sostenere il Sì alla legge costituzionale Nordio-Meloni. Nel 2017 era presidente dell’Unione delle Camere penali: all’epoca i penalisti presentarono alla Camera la legge d’iniziativa popolare per separare le carriere. Approdò a Montecitorio il 31 ottobre, “morì” in Aula a fine luglio 2020. Non se ne fece nulla. Ma Caiazza era e resta un sostenitore strenuo di giudici e pm “separati”. Ora, dalla sua pagina Facebook, si lancia in un post che farà discutere perché immortala, addirittura cerchiandone in rosso le immagini, il procuratore di Bari Roberto Rossi e la giudice per le indagini preliminari Antonella Cafagna. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Caiazza l’avvocato “supergarantista” addita sui social due magistrati a un corteo per il No: “Come vi sentireste a essere giudicati da loro?”

