Cagnacci a Forlì | nuove prove su un genio barocco diviso

A Forlì si prepara un evento internazionale dedicato a Guido Cagnacci, il pittore barocco originario della città. La mostra presenterà nuove prove e approfondimenti sulla vita e l’opera dell’artista, attirando appassionati e studiosi da tutto il mondo. L’iniziativa si concentra sulla fase forlivese della sua attività, offrendo uno sguardo dettagliato sul suo contributo artistico e sulla sua evoluzione.

Forlì sta per accogliere un evento culturale di portata internazionale dedicato alla riscoperta del periodo forlivese del pittore Guido Cagnacci. L'incontro si terrà giovedì 19 marzo alle 17:30 presso il Circolo Aurora nel Palazzo Albicini, in corso Giuseppe Garibaldi numero 80. Lo storico dell'arte Massimo Pulini presenterà ricerche inedite che ridisegnano la biografia del genio barocco. La figura di Cagnacci viene analizzata attraverso nuove prove documentali che collegano la sua produzione sacra a una dimensione sensuale rivoluzionaria. La mostra e la conferenza sono promosse da una rete di associazioni locali tra cui l'Associazione Nuova Civiltà delle Macchine.