Cagliari | due evasioni in poche ore il 42enne finisce

Nella notte e nella mattinata di lunedì 9 marzo 2026, un uomo di 42 anni a Cagliari è stato arrestato dai Carabinieri. L'uomo aveva violato due volte le misure degli arresti domiciliari, che gli erano state imposte. L'arresto è stato effettuato dopo che i militari hanno intercettato il cittadino durante le verifiche di routine. La sua posizione è stata confermata dai controlli successivi.

L'episodio è scaturito da un segnale di allarme inviato dal dispositivo di monitoraggio elettronico indossato dall'imputato durante la notte.