Caduta di 4 metri | operaio in pericolo nell’acciaieria

Un operaio nell’acciaieria di Cividale è caduto da un’altezza di quattro metri all’interno di una fossa destinata allo stoccaggio degli stampi. L’incidente ha richiesto un intervento di emergenza sul posto. La scena si è svolta nel corso di una normale giornata di lavoro, con i soccorritori che sono intervenuti subito dopo la caduta.

Un operaio dell’acciaieria di Cividale è precipitato di quattro metri all’interno di una fossa destinata allo stoccaggio degli stampi, scatenando un intervento d’emergenza immediato. L’incidente si è verificato nella tarda serata di lunedì 9 marzo 2026 presso lo stabilimento in via dell’Industria 40, con il lavoratore che ha subito traumi significativi agli arti inferiori ma rimane al sicuro. La dinamica dell’accaduto vede l’uomo perdere l’equilibrio mentre operava nei pressi della zona critica, generando un impatto violento col fondo della depressione del terreno. I colleghi presenti hanno reagito istintivamente attivando i protocolli di sicurezza aziendali, permettendo ai soccorsi di intervenire tempestivamente sul luogo del sinistro. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Caduta di 4 metri: operaio in pericolo nell’acciaieria Articoli correlati Caduta da 8 metri: operaio grave nel portoUn operaio di cinquantadue anni, originario del Bangladesh, ha subito una caduta libera da un’altezza di otto metri all’interno del porto dorico. Caduta mortale: operaio in rianimazione dopo crollo da 3 metriUn imbianchino di 34 anni giace in condizioni gravissime dopo essere precipitato da circa tre metri mentre lavorava su un'impalcatura a Novellara. La Classe Ouvrière : 300 ans de luttes et de révolutions - Documentaire Histoire - AT Contenuti e approfondimenti su Caduta di 4 metri operaio in pericolo... Discussioni sull' argomento Genova, 13enne cade da un muraglione per 8 metri: ricoverata in terapia intensiva; Lavori in quota e omessa protezione anticaduta: solo la condotta abnorme salva il datore di lavoro; Operaio 50enne morto dopo caduta a Padova; Ex Ilva, operaio di 26 anni morto dopo una caduta di 10 metri. Precipita dalla seggiovia a causa del vento: 32enne gravissimo dopo una caduta di dieci metriA Piancavallo, in provincia di Pordenone, un uomo di 32 anni è rimasto gravemente ferito in seguito a un incidente avvenuto su una seggiovia. Secondo una prima ricostruzione, una forte raffica di ... ilmattino.it “Mi ha dimenticato di nuovo, ma per me è una medaglia”. Il direttore di Gente racconta tutta la storia dell’ascesa (e caduta) di Alfonso - facebook.com facebook Il tono imperialista di Francesca Albanese dopo la caduta di Khamenei. "Vi avevamo avvisati: la distruzione totale di Gaza non è stata un’eccezione". Gli ultimi tweet della relatrice Onu. Di @guidotweet x.com